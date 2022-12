Esploso acquario gigante nella hall di un hotel, morti tutti i 1500 pesci tropicali

Mondo. Nelle prime ore del mattino a Berlino è esploso l’acquario cilindrico più grande al mondo. L’esplosione dell’enorme “Sea Life” situato all’interno dell’hotel Radisson Blu Collection di Berlino ha provocato il ferimento di due persone, nulla da fare per i circa 1.500 pesci tropicali di oltre 100 specie diverse che si trovano ora nell’atrio e nelle strade.

L’hotel ha 427 camere e ha (aveva) una caratteristica piuttosto unica nella sua hall, sotto forma di AquaDom. Questo è (era) un enorme acquario nella hall alto 25 metri con una capacità da 1 milione di litri d’acqua.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente. Sul posto, non lontano dalla centralissima Alexanderplatz, sono subito intervenuti i soccorritori e le autorità.

Pochi minuti dopo l’accaduto la polizia tedesca ha fatto sapere attraverso Twitter che “l’acqua sta fluendo per strada”. L’episodio è avvenuto presso la Karl Liebknecht Strasse, via in cui è situato l’albergo “DomAquaee” che ospita l’acquario.

Gli ospiti della struttura ricettiva hanno dovuto lasciare l’albergo e sono stati trasferiti altrove. Fortunatamente l’incidente è avvenuto in un orario in cui la hall non era affollata come di solito capita.