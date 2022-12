Esplode tubo dell’acqua in via Bellucci: piazza della Nunziata travolta da migliaia di litri d’acqua

Genova. Un enorme perdita d’acqua si sta verificando in questi minuti in zona di piazza della Nunziata, dove si sta raccogliendo l’acqua in arrivo da via Bellucci, dove è avvenuto il guasto durante la rottura suolo di un cantiere.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto da Genova24, a rompersi sarebbe stato un tubo dell’acquedotto da 300 millimetri, capace di trasportare decine di litri al secondo. Sul posto, oltre ai tecnici di Iren, sono presenti anche vigili del fuoco e agenti della polizia locale.

Al momento non si registrano rallentamenti per il traffico: non ci sono per adesso chiusure, ma si stanno verificando disagi per i pedoni, costretti a fare il lungo giro della piazza per evitare di ‘guadare’ il fiume d’acqua.