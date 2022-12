Ecomondo 2022: numeri e attenzione in forte incremento

Il primo risultato di questo ‘sondaggio’ è costituito dal numero di partecipanti: nei 4 giorni di Ecomondo più di 1.600 persone hanno voluto esprimere la propria preferenza decidendo come distribuire il proprio voto (5 palline colorate) nelle urne dei 5 progetti green presentati. E la parte del leone, con il 40% dei favori del pubblico, l’ha fatto proprio il singolare abbinamento tra 2 grandi imprese di servizi, come Coopservice e Servizi Italia, e il progetto Save the Bees, l’idea di ripopolare i nostri territori con le api da miele presentata ad Ecomondo dai promotori apicoltori di Opus Apis . Una piccola testimonianza di come stia crescendo l’attenzione verso la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi che tanto dipende da questi piccoli insetti impollinatori.

Il ruolo dei comunicatori professionisti per la crescita della sensibilità ecologica

Ma lo spazio di Coopservice e Servizi Italia ha anche ospitato le performance di professionisti della comunicazione per raccontare in modo semplice le impellenti necessità del climate change e della transizione ecologica. L’importanza dei comportamenti individuali per la creazione di un mondo sostenibile è stata il filo conduttore dello spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi” del comico-formatore Diego Parassole, performance che ha attirato numerosi visitatori all’interno dello stand aziendale. Mentre gli esperti di Non so come dirtelo hanno raccontato il cambiamento climatico e i suoi effetti svelando anche gli strafalcioni, le distrazioni e le incongruenze di personaggi insospettabili e dell’informazione ‘mainstream’.