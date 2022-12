Genova. Dopo una mattinata di sostanziale calma e con temperature tutto sommato miti rispetto ai giorni scorsi, la “furia degli elementi” si è scatenata a partire dal pomeriggio con la colonnina di mercurio in repentino calo e l’alzarsi di venti ta forti e rafficati, fino a 90 chilometri orari. Una situazione che ha portato, come atteso, la neve in alcune zone (più che altro in Basso Piemonte e sui versanti Padani) e il tanto temuto gelicidio nell’entroterra di Genova.

Alta Val Polcevera, Valle Stura, Valle Scrivia le zone dove gli alberi, le ringhiere, le grondaie e i fili della luce – ma anche le linee che alimentano la rete ferroviaria – si sono ritrovati cosparsi di ghiaccio.

Un fenomeno ben diverso dalla galaverna o dalle comuni gelate (lo abbiamo spiegato qui) e che può avere ripercussioni molto pesanti sulla viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Al momento l’allerta neve è confermata con una coltre bianca attesa fino a 10 centimetri nell’entroterra tra Savona e Genova e in particolare in Valle Stura, Valle Orba e Alta Val Bormida.

Gelicidio e maltempo a Genova e nell’entroterra: le immagini

Le avverse condizioni meteo hanno portato anche a una riduzione dei treni regionali sulle linee tra Genova – Arquata e Genova Acqui Terme.

A Genova in città motorini a terra e cassonetti rovesciati in alcuni quartieri. In centro shopping natalizio azzoppato dal clima, con i mercatini chiusi per le condizioni meteo proibitive e le luminarie in balia delle raffiche.

Raffiche di vento che hanno raggiunto i 90 chilometri orari tra Genova e il Savonese con punte record rilevate in località Fontanafredda (nomen omen) nell’entroterra di Sori.

Al momento in autostrada si viaggia regolarmente se si eccettuano code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in ingresso ai varchi portuali. Il dipartimento regionale di Protezione civile raccomanda la massima attenzione per chi deve mettersi in viaggio.

Situazione più delicata sulle strade dell’entroterra: la SP 47 tra Busalla e Savignone è chiusa per la caduta albero, si conta di riaprire per le 20. In Valle Scrivia e in particolare Sp8 e Sp9, zona Vobbia e Crocefieschi, le strade sono aperte al traffico ma c’è forte preoccupazione perché le temperature scendono e la pioggia dilava il sale. Il personale della Città Metropolitana è sul posto per monitorare.

Forti piogge interessano nelle stesse ore la costa genovese e il levante, con allagamenti segnalati in città in zona via San Giovanni D’Acri e via Tea Benedetti, a Campi.

Il maltempo ha portato anche ad alcuni disagi per quanto riguarda i voli diretti e in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo: da segnalare la cancellazione di un volo da e per Monaco e dell’atterraggio a Torino del Ryanair proveniente da Londra.

In città intanto super lavoro dei vigili del fuoco a partire dal pomeriggio a causa delle forti raffiche di vento: decine gli interventi da levante a ponente per alberi caduti, persiane e cartelloni pericolanti. Al momento fortunatamente tuttavia non si registrano feriti.