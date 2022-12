E’ morto Mario Sconcerti, addio alla grande firma del calcio italiano

Italia. Il giornalista e scrittore sportivo Mario Sconcerti è morto oggi, sabato 17 dicembre, a 74 anni. Era ricoverato da qualche giorno in ospedale per accertamenti.

Sconcerti, commentatore delle pagine sportive del Corriere della Sera, su cui aveva scritto articoli fino a pochissimi giorni fa, aveva diretto Il Secolo XIX e il Corriere dello Sport – Stadio ed è stato direttore generale della Cecchi Gori Group.

Noto anche per le sue presenze televisive, per diversi anni ha partecipato alle trasmissioni Terzo tempo – in onda con noi e Sky Calcio Show, il contenitore domenicale di Sky Sport dedicato alle partite di Serie A, sino al 2015.

Dall’agosto 2016 al 2019 è stato ospite fisso delle trasmissioni sportive della Rai. In occasione del campionato del mondo 2018 è stato opinionista di Mediaset.