Due chili di cocaina in casa, i carabinieri arrestano spacciatore genovese

Genova. Due chili di cocaina in casa, un uomo di 55 anni, genovese, è stato arrestato in seguito a una perquisizione dai carabinieri del comando provinciale di Genova. I militari nelle ultime ore hanno hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere, nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel centro storico.

Il genovese era stato sorpreso a spacciare nel centro cittadino. In casa aveva anche 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un machete con di 35 centimetri, nonché di 250 euro in contanti, il tutto sequestrato.

I carabinieri hanno arrestato per spaccio anche un senegalese di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio dello Stato, sorpreso mentre cedeva ad un italiano del crack. Perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 20 dosi della stessa sostanza e di eroina.