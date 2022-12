Dopo la ‘bicipolitana’, Genova Ciclabile rilancia: “Cambieremo tutta la città”

Genova. “Dai 4 angoli più remoti della città la nuova bicipolitana di Genova ha portato i ciclisti in Piazza De Ferrari, rispettando gli orari e le fermate concordate e condividendo in tempo reale la posizione nei social di #genovaciclabile. Nonostante le condizioni meteo proibitive, pioggia battente, freddo polare e vento molto forte, tantissime persone tra ciclisti e pedoni hanno protestato per avere strade sicure e vivibili, per il rispetto delle regole e sono state così tante da formare una ciclabile umana dalla cima al fondo di via XX Settembre. Si stimano sicuramente più di 300 persone”.

Questo il commento ‘a freddo’ degli organizzatori della ciclabile umana, promossa dall’associazione Genova Ciclabile, che lo scorso sabato mattina, nonostante il temporale, ha portato in piazza decine di persone per chiedere una città più sicura e a misura di pedale e pedone.

“Ci aspettavamo con il bel tempo tantissimi partecipanti. Sabato mattina in tanti ci chiedevano se la manifestazione era stata annullata, ma abbiamo deciso di andare avanti e la partecipazione è stata ben oltre le aspettative, perchè le condizioni erano davvero pessime. In molti hanno capito che bisognava esserci per l’importanza della causa e siamo davvero grati. Vi immaginate quanti saremo la prossima volta col sole?” dicono gli organizzatori.

Lorenzo Pagnoni di Genova Solving For All è giunto in carrozzina scortato dai ciclisti da Staglieno, sotto la pioggia battente, mostrandoci quanto sono grandi le barriere nella nostra città, ma anche che ha la forza per abbatterle e che insieme ci riusciremo. Gli organizzatori ringraziano con il video ufficiale dell’evento tutti i sorridenti presenti, fragili nella strada, ma con una forza straordinaria, quella che farà cambiare questa città.