Donna investita a Pegli, gravissima al San Martino: intubata dopo forte trauma cranico

Genova. Ancora un grave incidente per le strade genovesi con vittima un pedone, centrato da una vettura in transito mentre attraversava la strada. L’episodio di oggi è avvenuto a Pegli, poco prima delle 11, quando una donna di circa 65 anni è stata investita da un’auto.

Lo scontro è stato tremendo e la donna è volata sull’asfalto battendo violentemente la testa: arrivati sul posto i medici del 118 hanno immediatamente capito la gravità della situazione, intervenendo con una intubazione per poi procedere con un trasporto in codice rosso al San Martino.

La donna è stata quindi ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime: attualmente la prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente la polizia locale ha fatto tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.