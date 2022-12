Domenica 11 dicembre anche a Villa Serra di Comago la festa per l’accensione dell’Albero di Natale

Genova. Tra i tanti eventi organizzati a Genova e provincia per le festività da non perdere l’appuntamento, questa domenica 11 dicembre, alle 17, a Villa Serra di Comago, nel Comune di Sant’Olcese, per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale.

I bambini avranno l’occasione di addobbare l’albero con le decorazioni da loro preparate e di consegnare una letterina con i loro desideri e pensieri direttamente a Babbo Natale.

Saranno presenti il sindaco di Sant’Olcese e la sindaca di Serra Riccò Sara Dante e l’assessore Matteo Campora per il Comune di Genova.

Dopo l’accensione dell’albero è previsto anche un rinfresco per i partecipanti.