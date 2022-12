Dodicenne muore nel sonno nel letto di casa: il dramma di una famiglia ligure

La Spezia. Il padre era andato a svegliarlo, come tutte le mattine, per fare colazione. Ma dal letto dove dormiva suo figlio, un ragazzino di 12 anni, nessuna risposta, nessuna reazione. il genitore preoccupato ha quindi iniziato a provare a destarlo, ma il piccolo era già morto da qualche ora. Nel sonno, in silenzio.

La tragedia ieri mattina a Sarzana, in provincia di La Spezia, dove la famiglia della giovane vittima viveva, molto conosciuta nella comunità cittadina. Dopo la drammatica scoperta, sono arrivati i medici che non hanno potuto far altro che constatare la morte del bambino.

Ancora da capire le cause di questo drammatico decesso, come riporta il quotidiano ‘Città di La Spezia’. Il giovane sarà ricordato con una cerimonia laica presso il centro sociale di Molicciara, sempre a Sarzana.