Disegni e parole, la mostra itinerante di Asl 3 per la lotta allo stigma della salute mentale

Genova. I disegni realizzati dai pazienti del servizio psichiatrico di diagnosi e cura Asl3 dell’ospedale Villa Scassi sono al centro della mostra itinerante Disegni e parole, che parte lunedì 5 dicembre 2022 dalla casa di quartiere a Certosa per arrivare il 6 febbraio 2023 al centro sociale dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, passando – secondo uno specifico calendario – per il Paladiamante e il Centro Civico Buranello.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto di riabilitazione “Gruppo vignette” finalizzato a stimolare la condivisione dei vissuti personali attraverso il disegno e la verbalizzazione delle emozioni.

“Questo lavoro – spiega Rocco Luigi Picci, direttore della struttura complessa di salute mentale del distretto 10 della Asl 3 – rientra nelle attività riabilitative e risocializzanti che portiamo avanti con i nostri pazienti. Un modo per ripensare anche alla cura delle persone con disturbi mentali che richiedono sostegno e trattamento nei momenti di maggiore difficoltà. L’uso delle abilità, quali il disegno, durante l’ospedalizzazione permette da un lato di ridurre la frequenza dei momenti vuoti in ospedale, in cui il paziente è fortemente soggetto a rimuginazione ansiosa e depressiva; dall’altro di creare occasioni di apprendimento di modalità sane di gestione delle emozioni negative.”

Obiettivo dell’iniziativa è anche quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della lotta allo stigma della malattia mentale.

Lunedì 5 dicembre alle ore 17, l’inaugurazione della mostra presso la casa di quartiere di Certosa in via Certosa 13D. In questa sede le opere rimarranno esposte fino al 9 dicembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20. La mostra proseguirà nelle altre sedi secondo il seguente programma:

– Paladiamante – Via Felice Meritano 36, Genova. Dal 12 al 17 dicembre 2022. Orario: dalle 9 alle 20

– Centro Civico Buranello, sala blu – Via Giacomo Buranello 1, Genova. Dal 19 al 23 dicembre 2022. Orario: dalle 9 alle 20

– Centro Sociale ex Ospedale Psichiatrico – via G. Maggio 4, Genova Quarto. Dal 6 al 10 febbraio 2023. Orario: dalle 9 alle 17

L’evento è aperto alla cittadinanza. Ingresso gratuito