Disabilità, l’assessore Rosso: “Lavorare in sinergia con gli altri enti per supportare i disabili e le loro famiglie”

Genova. “La disabilità è una condizione non programmabile: capita e può durare per un breve periodo, oppure per tutta la vita. Quindi è un tema che riguarda tutti noi, indistintament”».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Famiglia e Disabilità Lorenza Rosso nel corso del convegno “Un giorno per tutti… I giorni – Sfide, abilità, opportunità”, organizzato da Regione Liguria in occasione della Giornata mondiale della disabilità a La Claque – Teatro della Tosse di vico Biscotti.

“Come amministrazione comunale lavoriamo in sinergia con tutti gli enti, in particolare con Regione Liguria, e le associazioni che svolgono un ruolo fondamentale con il Comune obbiettivo di mettere in campo azioni di supporto, che possano concretamente supportare le persone con disabilità e le loro famiglie, consentendo loro di condurre una vita autonoma attraverso l’inclusione lavorativa e percorsi formativi e la piena accessibilità ai luoghi pubblici, a partire dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche su tutto il territorio comunale”.