Daniele Portanova difende il figlio condannato per stupro: “Sempre al tuo fianco”

Genova. “Figlio mio, nutriti delle cattiverie. Sempre al tuo fianco, l’innocenza non si paga”. È quanto ha scritto sui social Daniele Portanova, padre di Manolo, centrocampista del Genoa condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per stupro di gruppo ai danni di una studentessa.

Daniele Portanova è stato difensore del Genoa tra il 2013 e il 2014, collezionando 36 presenze e 2 gol nell’arco di due stagioni. Aveva preso la fascia di capitano dopo il ritiro di Marco Rossi.

Il figlio Manolo, 22enne, è stato condannato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa romana di 21 anni. L’episodio si sarebbe verificato in un appartamento del centro storico di Siena, nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021.Secondo le ricostruzioni, Portanova e la ragazza si sarebbero inizialmente appartati da soli. Quando nella stanza erano arrivate, poi, altre persone, la giovane avrebbe opposto rifiuto al proseguimento del rapporto sessuale, subendo però la violenza. Una scena che sarebbe stata anche ripresa con alcuni smartphone. Secondo la difesa, sostenuta dall’avvocato Gabriele Bordoni, il rapporto era invece consenziente. Il calciatore, pur non ammutendo la violenza, aveva offerto alla ragazza un risarcimento di 25mila euro, che però la giovane aveva rifiutato.

Come aveva chiarito l’allenatore Gilardino alla vigilia del match, Portanova non è stato convocato per la partita di Ascoli giocata oggi pomeriggio. Per la gara precedente, al Ferraris contro il Südtirol, era stato inserito nella lista ma era rimasto in tribuna. La scelta della società era stata criticata da alcuni tifosi e diversi politici.