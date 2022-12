Dallo spaccio di droga ai furti delle elemosine in chiesa, 6 arresti e 6 denunce durante le feste di Natale

Genova. Raffica di controlli durante le feste natalizie da parte dei carabinieri di Genova che da sabato a lunedì hanno controllato oltre 200 persone e numerosi veicoli: 6 arresti e 6 denunce il bilancio del servizio diffuso.

Tre spacciatori arrestati, un diciottenne pregiudicato senegalese sorpreso in via Prè mentre spacciava; un 20enne pregiudicato senegalese trovato con 25 grammi, pronti per la vendita, di eroina e crack in via Tolemaide, un 20enne gambiano, agli arresti domiciliari, trovato in possesso nella propria abitazione di svariate dosi di cocaina per un valore di circa 7 mila euro.

Insieme ai pusher sono stati arrestati anche un italiano e un marocchino per ripetute violazioni degli arresti domiciliari.

Non sono mancati i furti. A Sestri Levante identificata e denunciata una coppia dell’astigiano, con precedenti, in quanto autori di diversi furti di denaro contenuto nelle cassette dell’elemosina di una parrocchia e di quello contenuto nelle casse automatiche di uno dei gabbiotti per le foto-tessere per un totale di circa 350 euro.

I carabinieri della stazione di Genova Sampierdarena hanno, invece, denunciato un uomo della provincia di Varese residente a Genova per circonvenzione di persona. L’uomo è riuscito a farsi accreditare da un 90enne, suo conoscente, 20mila euro mediante diverse operazioni bancarie.

Tre ventenni sono stati infine denunciati a Montoggio, sorpresi a imbrattare un muro con bombolette spray.