Dal collaudo mai eseguito sulla pila 9 alla “filosofia del tapullo” e della “mano di vernice”, nella memoria del pm tutte le accuse per il crollo del ponte Morandi

Genova. La politica del tapullo, la “mano di vernice” invece della vera manutenzione, i controlli mai fatti o comunque incompleti, i dati sulla corrosione ignorati cosi come gli allarmi lanciati fin dagli anni settanta sui rischi della corrosione in un’opera grandiosa ma fragile. E le responsabilità delineate in dettaglio per ciascuno nei 58 imputati. E’ lunga 2778 pagine e non trascura nulla la memoria della procura di Genova depositata nel processo per il crollo del ponte Morandi. Precedenti, rischi, allarmi, omissioni e responsabilità sono ordinatamente elencati grazie a una suddivisone meticolosa in capitoli e sottocapitoli. Si tratta di considerazioni e approfondimenti già fatto all’esito de,,a

Tra gli elementi messi in rilievo nella memoria uno riguarda il collaudo dell’avvenieristica opera progettata da Riccardo Morandi, Ebbene, il collaudo statico del ponte Morandi, aperto al traffico nel 1967, fu eseguito solo tre anni dopo l’inaugurazione “in palese violazione alle norme vigenti” e “tra i tre cavalletti, la pila 9 fu quella oggetto di minore attenzione e non fu interessata da alcuna prova di carico” scrivono i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno. “Anche le prove di laboratorio sui materiali furono limitate a quelle riportate nei due certificati n.33758 del 22/5/65 e n.35710 del 20/12/1965. Ciò può far pensare che i lavori di realizzazione della pila 9 furono controllati con minore attenzione rispetto a quella già bassa prestata alle altre opere, comunque documentata da un maggior numero di prove di controllo sui materiali”

Nella lunga memoria, corredata da un’ampia documentazione anche fotografica che ripercorre cronologicamente i fatti e poi si sofferma sulle responsabilità dei 58 imputati, la procura ricorda come non solo l’ingegner Morandi, progettista dell’opera, a partire dal 1981 avesse lanciato l’allarme sulla corrosione, ma prima di lui lo abbia fatto nel 1975 un ingegnere di Spea. Non solo, nella memoria viene citata un’opera divulgativa dell’ingegner Sandro De Poli, che già nel 1942 segnalava il pericolo delle microfessurazioni nel calcestruzzo e della conseguente corrosione delle armature, nonché l’importanza della manutenzione. Il libro ha in copertina il disegno di un ponte crollato e il suo autore spiega: “Una buona manutenzione, oltre a limitare tutte le cause che, alterando la qualità e la resistenza dei materiali, minano la sicurezza di una struttura, giova spesso a rivelare l’inizio di lesioni o di cause che col passare del tempo possono portare alla distruzione dell’opera”.

Un capitolo della lunga memoria è dedicata a quella che il pm chiama la “politica delle reti” che andava avanti da decenni. Ne hanno parlato in aula anche molti lavoratori di Amiu che hanno raccontato come ancora di recente diversi mezzi erano stati danneggiati da pezzi di cemento o di ferro venuti giù dal ponte. Per ovviare ai problemi sono state messe delle reti, ovunque e a piu strati.

“L’installazione delle reti è diventata negli anni una prassi operativa senza che nessuno si ponesse neppure il problema di provvedere al risanamento delle aree da cui il calcestruzzo di staccava con l’appllicazione di un ciclo passivante sui ferri ossidati e con la ricostruzione delle parti di acciaio e calcestruzzo mancanti” scrive il Pm. Reti più sottili e reti piu robuste, “le reti presentavano sovrapposizioni doppie e anche triple”. Per Terrile si tratta di una politica di omissioni di risanamento che “nonostante non abbia legami causali con il crollo ha grande rilievo in questo procedimento non soltanto perché documenta la generale consapevolezza del progressivo ammaliamento del calcestruzzo del vidotto ma perché costituisce un perfetto esempio della ‘filosofia manutentiva’ che ha sempre ispirato l’attività della società concessionaria. La ‘filosofia del tapullo’ accompagnato dal rinvio a data da destinarsi (o a mai) dell’intervento risolutivo”.