Dai grandi classici alle provocazioni, i librai del centro storico consigliano cosa leggere a Natale

Genova. Regali di Natale dell’ultimo minuto ma non solo. Ogni momento è buono per regalare o regalarsi un libro. E tra i tanti titoli in circolazione, tra libri usati e ultime uscite, i librai delle librerie indipendenti del centro storico di Genova consigliano cosa acquistare.

Intanto Genova spicca tra le città italiane in cui più di tutte si è acquistato libri da donare alle biblioteche scolastiche nell’ambito del progetto #ioleggoperché volto a combattere la povertà educativa e il divario sociale attraverso l’amore per i libri e per la lettura.

I consigli dei librai

1) Book Morning in via della Maddalena

“Tra i libri più consigliati e più venduti nella nostra libreria senz’altro spicca “Nomi propri”di Marta Jiménez Serrano. Il romanzo narra la storia di Marta, una ragazza spagnola di 30 anni, con una vita apparentemente normale, ma con la particolarità di essere raccontata in prima persona da Belaundia Fu, amica immaginaria della protagonista. Si tratta di un vero e proprio manifesto della generazione dei millenial, ma adatto ad ogni tipo di lettore e lettrice” spiega la libraia di Book Morning.

2) L’amico ritrovato in via Luccoli

Il libraio dell’Amico ritrovato: “Consiglio il libro “Dove si nasconde il lupo” di Ayelet Gundar-Goshen, autrice israeliana. Si tratta di un romanzo giallo, con un forte taglio di attualità, in cui si narrano le vicende di una famiglia israeliana che decide di far crescere il suo unico figlio in un contesto pacifico e protetto in una ricca cittadine degli Stati Uniti. Ma il figlio, nel campus in cui studia, si rende protagonista di un fatto di sangue perché viene accusato dell’omicidio di un ragazzo afroamericano. Si scatenano così una serie di episodi che vanno a toccare molti temi attuali tra cui quello razziale, centrale in America”.

3) Books in the piazza in via di Canneto il Curto

“Per questo Natale 2022 consiglio, con un po’ di provocazione, il libro “Falso Natale” di Errico Buonanno per sfatare un po’ tutte le bufale che ci sono all’interno di questa festività che ha lasciato un po’ da parte certi culti pagani per sposare la tradizione cattolico cristiana. Ma non voglio fare polemica, è un modo per divertirsi, è questa la cosa più importante” racconta il libraio di Books in the piazza.

4) Falso Demetrio in via di San Bernardo

“I miei consigli per il Natale di quest’anno due grandi classici, “Menzogna e sortilegio” di Elsa Morante, con introduzione di Cesare Garboli. Si tratta di una storia corale di famiglia. Poi un altro bel titolo, una storia un po’ più leggera che mi sento di consigliare è “Hollywood Babilonia” di Kenneth Anger, che racconta i grandi voli e le grandi cadute dei divi di Hollywood negli anni Venti, Trenta, Quaranta”.

5) Fiera del libro in Galleria Mazzini

Alla Fiera del Libro, allestista in Galleria Mazzini fino all’8 gennaio 2023, si possono trovare numerosi stand con libri nuovi e usati, d’antiquariato, stampe, dischi, fumetti, gialli, romanzi storici, per bambini e altro ancora. Ma anche cd, dvd, stampe antiche, moderne e non solo.

Sono numerosi gli espositori, che tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 mettono sulle loro bancarelle al centro della galleria, tra piazza Piccapietra e il Teatro Carlo Felice, molti libri nuovi e antichi. Negli ultimi anni, la Fiera del Libro è stata anche in piazza Matteotti e in Largo Pertini. La fiera, nata nel 1926, rappresenta un’occasione per idee e regali da mettere sotto l’albero di Natale.

Qui, tra i tanti libri esposti, si consiglia “Nel cuore di Genova – Viaggio nella città di Bacci Pagano” di Bruno Morchio con fotografie di Patrizia Traverso e Gianni Ansaldi.