Genova. Illustrazioni digitali, editing, acquarelli, animazioni, libri, mappe e molto altro ancora dedicato alla città di Genova. Sono queste le piccole grandi opere, realizzate a mano da Simona Ugolotti nel laboratorio in vico dell’Agnello, a un passo da piazza San Pancrazio, in centro storico.

Simona Ugolotti, sui social come La Cantadina Cata Canta, è un’artista di strada, contadina e allevatrice di galline in compagnia di asini, oggi cantautrice e illustratrice che, a seconda dei giorni, si può incontrare in largo La Cantadina, un luogo inventato dall’artista all’incrocio tra via San Luca, via Fossatello e via San Siro dove allestisce la sua galleria d’arte on the road. Oggi, sabato 24 dicembre, la si può trovare dalle ore 10.00 alle 15:00.



“Come regalo dell’ultimo minuto consiglio il memo Genova, un taccuino con tutte le mie illustrazioni dedicate a Genova in cui potete prendere appunti per perdervi in città, soprattutto se vi orienterete con la ‘ugolmaps’, una cartina del centro storico realizzata e interpretata da me. Inoltre consiglio anche il libro ‘Stradiario genovese’, di Pentagora edizioni, scritto da Gianni Priano e con mie illustrazioni. Ogni pagina è intrisa di genovesità” spiega Simona Ugolotti.

Poi continua: “Poi c’è anche il disco di vinile compostabile accanto al quale si può trovare il QRcode da cui si possono scaricare le canzoni e i testi in dialetto genovese. Inoltre c’è anche il calendario, il ricettario, le cartoline tutto sempre a tema ‘Genova’.