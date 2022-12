Covid, per i pm nessun colpevole per i morti nelle Rsa ma i parenti potranno chiedere i danni: “Stato impreparato, mancava piano pandemico”

Genova. Nessuna responsabilità penale per le morti nelle Rsa genovesi nell’epoca più drammatica della pandemia da Covid, ma la Procura di Genova nelle 77 pagine in cui chiede l’archiviazione per i 15 indagati (responsabili sanitari e amministrativi e rappresentanti legali di 6 case di riposo) sostiene tuttavia che i parenti possono rivolgersi al giudice civile per chiedere i danni della perdita del loro caro.

“Le presenti vicende, pur se indebitamente molto dolorose per i famigliari delle persone offese, ancor più per la loro impossibilità di recarsi e stare vicino ai propri congiunti, presentano comunque dei margini di tutela demandabili alla valutazione dei giudice civile – scrivono il sostituto procuratore Daniela Pischetola e il procuratore aggiunto Francesco Pinto – sia con riferimento alla mancanza di un piano pandemico nazionale sia con riferimento ai profili di criticità rilevati in alcune strutture i quali, se non raggiungono la soglia della rilevanza penale, non escludono profili di responsabilità privatistica per le quali paiono esperibili i più competenti rimedi civilistici”.

Le sei “case di riposo” finite nell’inchiesta appena archiviata erano la Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia a Rivarolo; il Centro di riabilitazione a Quinto, il Don Orione Paverano a San Fruttuoso; la Camandolina e la residenza San Camillo in zona Righi; la residenza protetta Torriglia a Chiavari. L’indagine era nata grazie agli esposti di decine di parenti ma supportata dai dati secondo i quali nelle sei case di riposo coinvolte il numero dei decessi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 aveva superato anche del duecento per cento quello degli anni precedenti.

Così la procura di Genova aveva avviato una serie di inchieste poi riunificate a assegnato due consulenze, una epidemiologica (per riassumere i ‘numeri’ dell’epidemia dentro e fuori le strutture sotto inchiesta) e un tecnica, in senso stretto, affidata a un pool di medici legali e di medici del lavoro che dovevano rispondere a diversi quesiti tra cui se le diagnosi siano state tempestive, i trattamenti terapeutici adeguati, se siano state adottate o meno adeguate misure contro il propagarsi del contagio e se il personale sia stato adeguatamente formato o meno.

Ma al di là di alcune criticità individuate in alcune delle strutture, quello che emerge è un tale ritardo e un’impreparazione globale a tutti i livelli in quel primo periodo della pandemia (il periodo considerato è quello che va dal primo febbraio al trenta aprile) che non è possibile associare a quelle morti la responsabilità penale di un singolo.

Per esempio, circa l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione, ricordano i pm che “questi ultimi scarseggiavano su tutto il territorio nazionale e ogni Rsa, pur impiegandosi nella ricerca, ha incontrato enormi difficolta nell’ottenere le forniture”.

Per non parlare dell’”impossibilitò fino agli ultimissimi giorni di marzo 2020 di poter effettuare tamponi nasofaringei idonei a identificare con certezza i soggetti positivi e a quel punto isolare solo quelli e i loro contatti stretti, razionalizzando risorse logistiche, mediche e di personale. Si è visto che nessuna struttura è riuscita a far eseguire i tamponi ai propri ospitati nel mese di marzo , d’altronde le stesse direttive nazionali sconsigliano in un primo momento lo screening esteso, sia per la scarsità di risorse sia perché, come recitava una circolare del ministero della salute del 25 febbraio 2020 ‘in assenza di sintomi il test non appare sostenuto da un razionale scientifico’.”

E, ancora, da un punto di vista soggettivo va aggiunta “la difficoltà di comprendere fin da subito quali fossero le corrette misure da adottare tenuto conto delle scarse conoscenze dell’epoca; certamente sono state diramate numerose circolari ma ancora molto poco si sapeva ad esempio del periodo di incubazione della malattia, dell’effetto droplet, delle terapie da apprestare”.

Come hanno sottolineato in più passaggi i consulenti tecnici ripercorrendo l’evolversi della normativa e delle circolari per affrontare la pandemia, quello che emerge è la “sottostima a livello mondiale” del rischio di un’epidemia. Infatti, dopo l’epidemia di influenza aviaria del 2003 L’organizzazione mondiale della sanità “aveva invitato tutti i Paesi d mettere a punto un piano pandemico” ma visto che né l’influenza aviaria ne quella suina avevano fatto il cosiddetto salto di specie “tutti i Paesi e gli organismi mondiali sono rimasti impreparati”, compreso lo Stato italiano, di cui i medici legali consultati dall’ procura sottolineano l’“assoluta impreparazione”.