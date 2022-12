Covid, Crucioli: “La consigliera Alfonso chiede il ritorno delle mascherine, è una follia”

Genova. “Nel corso della seduta odierna del consiglio comunale, la consigliera Donatella Alfonso ha preannunciato che la prossima settimana presenterà una mozione per chiedere che nel Comune di Genova si ritorni all’obbligo dell’utilizzo delle mascherine ffp2 per contrastare il Covid e l’influenza” afferma Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione.

E prosegue: “Restiamo sbigottiti davanti ad una richiesta totalmente fuori luogo e assurda, dal momento che ogni obbligo di legge in merito è fortunatamente decaduto”.

Poi conclude: “Nel ricordare alla consigliera Alfonso che se vuole può mettersi mascherina e scafandro, siamo pronti ad opporci duramente a questa proposta e a qualsiasi tentativo di tornare a limitare le libertà personali, già sufficientemente calpestate negli ultimi due anni”.

“Ho proposto una mozione al sindaco come autorità sanitaria: suggerire l’adozione da parte dei cittadini dei sistemi di protezione sui mezzi pubblici visto il netto incremento di casi di Covid e contemporaneamente di sindromi influenzali” sottolinea e puntualizza la consigliera Donatella Alfondo (PD).

Poi continua: “La Asl4 proprio oggi ha vietato le visite negli ospedali per questa ragione. Si tratta di auto protezione, non di obbligo: fa forse male evitare un qualsiasi contagio? sono perplessa di questo infiammarsi alla sola proposta di un’auto protezione. peraltro le impiegate del consiglio già le indossano in aula”.

“La prossima settimana, come ho annunciato, proporrò quindi la mozione: parlo di sensibilizzazione e non di obbligo” conclude.