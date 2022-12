Covid, Bassetti: “Omicron meno aggressiva solo per vaccinati e guariti, gli altri muoiono esattamente come prima”

Genova. “Il mondo no-vax ha voluto dare un messaggio sbagliato: ‘la variante Omicron è tranquilla in tutti‘. Non è così. E’ meno aggressiva se sei vaccinato ma se non lo sei muori esattamente come morivi col virus originale”. A dirlo è Matteo Bassetti, che questa mattina, a margine di un convegno al Porto Antico di Genova su progetti e strategie digitali per innovare la Liguria, è tornato a parlare dei contagi Covid in crescita nella nostra regione.

“Abbiamo un incrocio infernale tra l’influenza, che sta aumentando in maniera verticale, altri virus respiratori che stanno crescendo e il Covid, che non ha mai mollato – ha spiegato l’infettivologo – E’ chiaro che un incrocio simile fa male al sistema sanitario, perché abbiamo purtroppo ancora troppe persone che non si sono vaccinate completamente per il Covid. Stamane in reparto ho ben 7 ricoverati non vaccinati, vi rendete conto? A dicembre 2022 ci sono 7 persone con polmoniti gravi e imponenti che non erano vaccinate per il Covid”.

Colpa, secondo Bassetti, della convinzione che la variante Omicron sia meno aggressiva: un messaggio a suo dire “lanciato dal mondo no-vax nel modo sbagliato, dobbiamo tornare a darlo in maniera diversa. Omicron fortunatamente non è aggressiva come lo era Delta, ma non lo è soprattutto perché oggi siamo vaccinati o guariti. Se non sei vaccinato né guarito non hai gli anticorpi, e ti fai il quadro clinico esattamente come nel 2020“.

Bassetti porta ad esempio la situazione del Presidente della Repubblica: “Sergio Mattarella ha il Covid ma ha fatto 4 dosi di vaccino e a 81 anni non ha praticamente quasi nessun sintomo. In reparto ho un 80enne non vaccinato che ha una polmonite bilaterale devastante, e stamattina ha il suo bel casco in testa come lo avevano i primi malati. Dobbamo dare messaggi chiari alla gente, se non lo facciamo questi sono i risultati”.