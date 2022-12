Covid, allarme dalla Liguria: “Tampone per chi arriva dalla Cina, rischiamo varianti pericolose”

Genova. Tamponi a chi arriva dalla Cina per evitare la diffusione di nuove varianti potenzialmente responsabili di un’altra ondata di Covid in Europa. È la proposta che arriva dalla Liguria, condivisa sia dall’infettivologo del San Martino Matteo Bassetti sia dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, mentre nel Paese da cui è partita la pandemia nel 2019 aumentano esponenzialmente i contagi e i morti, nonostante la decisione di non diffondere più numeri ufficiali.

Per Bassetti “servono controlli su tutti i voli dalla Cina, restrizioni ai viaggi, tampone molecolare ai passeggeri nelle 24 ore precedenti la partenza o quarantena all’arrivo con test molecolare per uscirne, altrimenti chi arriva non deve circolare”, misure che andrebbero prese per almeno sei mesi in tutta Europa. I dati evocati da Bassetti sono inquietanti: “E-mail criptate che arrivano da fonti cinesi riportano numeri da far paura, come 325 milioni di cinesi contagiati in 20 giorni, circa 10mila morti al giorno e almeno 29 varianti di Omicron, alcune delle quali rientrano in quelle che evadono il vaccino in tutto“.

“È prudenziale fare i tamponi a chi arriva dalla Cina in modo da verificare che queste persone non siano infette con varianti particolari – aggiunge oggi l’assessore Gratarola -. La Cina ha avuto forse una copertura vaccinale un po’ meno potente della nostra perché ha usato vaccini diversi a minor protezione. Quando si hanno Paesi con numeri di quella portata il rischio varianti è sempre dietro l’angolo. E alcune varianti, ahimé, potrebbero bucare la capacità vaccinale”, anche se “ad oggi – precisa Gratarola – questo problema sembra non esserci”.

In Cina, intanto, lo stop alla quarantena entrerà in vigore l’8 gennaio, pochi giorni prima del capodanno cinese, la festa più importante dell’anno, quando milioni di persone si metteranno di nuovo in viaggio per riunirsi a familiari e amici all’interno del Paese o al di fuori dei confini dopo tre anni di stop.