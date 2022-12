Corso Carbonara ancora chiuso al traffico per la bonifica: quinto giorno di lavori e disagi

Genova. Corso Carbonara è ancora chiuso al transito veicolare per permettere le operazioni di ripristino dopo la perdita di olio sull’asfalto avvenuta oramai quattro giorni fa a seguito di un sinistro stradale.

La chiusura è stata predisposta questa mattina dagli aventi della polizia locale, che hanno transennato gli accessi e gestito il deflusso del traffico veicolare. Questo è il quinto giorno in cui è in atto l ‘intervento di bonifica necessario per il ripristino della normale viabilità.

Questa limitazione al traffico sta creando non pochi disagi per la circolazione veicolare del centro cittadino, in questi giorni preso d’assalto per le consuete corse al regalo del periodo natalizio