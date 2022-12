Coppa Italia Eccellenza e Promozione: i risultati del turno infrasettimanale

Genova. Lavagnese ed Imperia disputeranno la finale di Coppa Italia Dilettanti, riservata alle squadre che giocano nel campionato di Eccellenza.

La Lavagnese di mister Alberto Ruvo, sull’onda dell’ottimo stato di salute, piega la resistenza del Busalla, sconfitto per 2-0 (Berardi, Lombardi, su rigore), mentre l’Imperia del neo tecnico Gianluca Bocchi, dopo il successo in campionato con la Cairese, pareggia 2-2 in casa della Sestrese ed accede alla finalissima.

Le reti verde stellate sono di Sighieri (Rigore) e Sakhi, mentre per i nerazzurri ad andare in goal sono Giglio e Cassata.

Il GolfoParadiso di mister Foppiano accede alla finale di Coppa Italia Promozione, superando in trasferta (3-1) la Tarros Sarzanese.

Le reti vincenti portano la firma di Monticone, Beninati e Velati.

La gara che doveva stabilire l’altra finalista tra Carcarese e Praese è stata sospesa dopo appena quattro minuti a causa di una fitta nebbia presente sul terreno del Candido Corrent di Carcare.

Le altre due gare in programma, che si sono giocate, tra squadre già eliminate dalla competizione hanno visto il successo per 4-0 del Pietra Ligure ai danni dell’Ospedaletti e del Vallescrivia di Gianfranco Cannistrà (5-2) sulla Caperanese.