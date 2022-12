Consiglio comunale sul bilancio, partenza in salita: scontro sull’ammissibilità degli odg

Genova. Sarà un lunghissimo viaggio la quattro giorni di seduta del consiglio comunale di Genova sul bilancio. I lavori si sono aperti questa mattina alle 9 e si sono già incagliati in una disputa tra minoranza e segreteria generale.

Di fronte ai 4500 ordini del giorno presentati dall’opposizione molti potrebbero infatti essere dichiarati inammissibili, stando ai primi 40 su cui la segretaria generale Concetta Orlando ha espresso il parere. “Abbiamo valutato come inammissibili quelli che non erano attinenti al bilancio sul profilo programmatorio, se erano troppo puntuali, ad esempio, non sono stati ammessi” ha spiegato.

Una motivazione che non ha convinto i consiglieri che, al contrario, hanno iniziato a chiedere la causa di inammissibilità per ogni singolo documento. Dopo un’ora di seduta, sostanzialmente, la discussione non è neppure iniziata.

Per la maggioranza (e per Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione) il comportamento del centrosinistra è da annoverare a mero ostruzionismo mentre per i consiglieri di minoranza si tratta di una legittima richiesta di approfondimento.

I 4500 ordini del giorno, che in parte devono essere ancora esaminati dagli uffici, sono relativi a un vasto ventaglio di tematiche ma in gran parte sono documenti molto simili tra loro, elaborati in maniera automatica utilizzando semplici software di scrittura. Per esempio, anziché proporre interventi di manutenzione su tutte le strade cittadine è stato creato un documento per ogni singola strada di Genova.

Secondo la segreteria generale si tratta di oggetti troppo specifici per essere ritenuti ammissibili ma per i consiglieri la motivazione è stata usata anche su ordini del giorno più generali.