Consiglio comunale infuocato, scontro tra il presidente Cassibba e il capogruppo Pd d’Angelo: sfiorata l’espulsione

Genova. Saranno stati i caloriferi pompati al massimo ma oggi in consiglio comunale a Genova l’atmosfera è stata davvero infuocata. Bagarre in apertura della seduta monotematica dedicata al tema dei supermercati e chiesta dall’opposizione, per uno scontro molto acceso tra il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba e il capogruppo del Pd Simone D’Angelo.

Cassibba è stato a un passo da espellere il consigliere di minoranza che lo accusato di non essere un presidente super partes. Il botta e risposta ha avuto un’escalation nei toni e nei modi a partire dalla richiesta dell’esponente Pd di affrontare durante la seduta anche altri temi non all’ordine del giorno come quello dello svolgimento delle commissioni e quello dello stato di salute dell’azienda di trasporto Amt.

Il presidente del consiglio comunale Cassibba ha chiesto a D’Angelo di presentare le sue scuse all’istituzione, per evitare di essere cacciato dall’aula, scuse che comunque non sono arrivate da D’Angelo che ha rivendicato il diritto di partecipare rappresentando l’opposizione.

Tuttavia dopo l’intervento “pacificatore” di alcuni altri consiglieri e regolamento comunale alla mano, Cassibba ha deciso di trasformare l’espulsione in un richiamo.

Il presidente del consiglio comunale ha chiesto scusa “per aver trasceso”. Ariel Dello Strologo, consigliere di Genova Civica, ha sottolineato come durante lo scontro il sindaco Marco Bucci battesse le mani e urlasse “fuori! fuori!”. “Anche il sindaco, comportandosi come un tribuno del popolo, avrebbe dovuto avere un richiamo”. Calmate le acque, il consiglio comunale è ripreso regolarmente.