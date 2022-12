Consiglio comunale da ultramaratona, l’opposizione presenta 4500 ordini del giorno

Genova. A palazzo Tursi inizia domani, mercoledì 21 dicembre, alle 9, la discussione del bilancio del Comune di Genova. Il consiglio comunale sarà impegnato per quattro giorni, mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23 e poi di nuovo martedì 27 dicembre, per vagliare e approvare il documento previsionale e programmatico per l’anno a venire ma anche per discutere i tanti, tantissimi, ordini del giorno presentati soprattutto dalla minoranza.

Per tantissimi si intende oltre 4500. Il grosso arriva dal Pd, 2618 documenti, poi ci sono i 1061 odg di Genova Civica, i 420 della lista Rossoverde e i 406 del Movimento 5 Stelle. Uniti per la Costituzione ha deciso di non presentare ordini del giorno ed emendamenti. Si tratta di una cifra record per l’aula rossa, dove solo nel 2015 (governo Doria), durante la discussione di bilancio, il M5s aveva fatto ostruzionismo portando circa 1600 odg.

La mole di documenti ha reso necessario, per il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba trovare una soluzione di compromesso. Quattro giorni anziché tre di discussione, con i primi due fissati fino alle 23 e il terzo “da valutare”. “In capigruppo abbiamo trovato il modo per consentire uno svolgimento dei lavori regolare e con tempistiche che non fossero insostenibili non tanto per i consiglieri quanto per gli uffici”, spiega Cassibba fiducioso che la “discussione avverrà comunque nel rispetto dei patti sottoscritti da tutti i partiti durante la riunione dei capigruppo di oggi”.

Riunione durante la quale sono stati contingentati i tempi per l’esposizione dei documenti, per le dichiarazioni di voto, per il parere della giunta e per le votazioni. Per avere un’idea del lavoro da fare, il Pd avrà a disposizione 14 ore, Genova Civica 4, e così via. Nella maggioranza il partito che presenterà più ordini del giorno sarà la Lega, con un centinaio di odg, e che avrà a disposizione 55 minuti.

C’è chi potrebbe pensare che i 4500 ordini del giorno rappresentino un ostruzionismo fine a se stesso. Un’obiezione a cui Simone D’Angelo, capogruppo del Pd, risponde senza tema: “La nostra volontà è stata quella di riportare in aula una discussione che a causa dei tempi e dei modi è mancata del tutto – dice – la modifica del piano dei lavori per noi era un obbiettivo, dilatare il tempo per affrontare quanto è mancato in questi dieci giorni scarni di commissioni, fatte in maniera sbrigativa, senza parti sociali, in alcuni casi senza documenti a disposizione degli auditi e dei commissari e senza affrontare questioni cruciali come ad esempio le dimissioni del presidente di Amt”.

I partiti di minoranza, nei giorni scorsi, avevano scritto al prefetto di Genova una lettera chiedendo un intervento per garantire che i lavori venissero svolti nella tutela dei diritti dell’aula e dei diritti di espressione della minoranza stessa. Inoltre avevano chiesto che per la discussione del bilancio si utilizzassero anche i giorni tra Natale e Capodanno, cosa che inizialmente era stata esclusa dalla presidenza del consiglio.

Per chi si stesse chiedendo se i 4500 ordini del giorno, oltre a tutti gli altri documenti delle sedute di bilancio, saranno stampati su carta, la risposta è “ni”. Dall’opposizione spiegano di aver raggiunto un accordo di massima per cui ci sarà una sola copia cartacea per ogni gruppo e tutto il resto sarà dematerializzato. Qualche mese fa la consigliera di Vince Genova Arianna Viscogliosi aveva presentato una mozione, votata all’unanimità per ridurre gli sprechi di carta (600mila fogli A4 vengono stampati inutilmente ogni anno solo per i lavori del consiglio).

L’altro “caso” è quello degli eventi mondani organizzati da alcuni esponenti della giunta Bucci, feste private, che rischiano di “saltare” per via dei tempi delle sedute di consiglio. Uno è il “party” a stile marinaresco per i 50 anni dell’assessore Marta Brusoni, l’altro una festa natalizia orchestrata dall’assessore al Sociale Lorenza Rosso. Dovrebbero svolgersi mercoledì e giovedì sera ma l’opposizione, che ha “strappato” la concessione di sedute fino alle 23 (anziché a oltranza, come avrebbe preferito), ha anche chiesto che gli assessori siano presenti in aula. Peraltro tra gli invitati erano proprio consiglieri e assessori comunali.

Da capire, per avere un’idea più chiara di quali saranno davvero i tempi, quanti saranno gli ordini del giorno dichiarati inammissibili dal segretario generale. La valutazione è in corso in queste ore, e a spron battuto.

Terminata la votazione del bilancio, comunque, l’aula rossa chiuderà per ferie solo in parte. Il 30 dicembre potrebbe svolgersi l’attesa commissione su Iren mentre il 4 gennaio potrebbe tenersi il consiglio comunale monotematico su Amiu chiesto dalla minoranza.