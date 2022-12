Confindustria nautica, il presidente Toti: “Soddisfazione per conferma Cecchi presidente”

Genova. “Siamo molto felici della conferma di Saverio Cecchi alla presidenza di Confindustria Nautica. Con lui e con il Comune di Genova, in questi anni, abbiamo stretto un rapporto di collaborazione e sinergia che ha permesso di rafforzare ulteriormente la centralità dell’industria nautica, un settore strategico per l’economia della Liguria che dà lavoro a migliaia di persone e rappresenta un importante volano di sviluppo per tutto il sistema produttivo regionale”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la rielezione di Saverio Cecchi ai vertici di Confindustria Nautica.

Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, nel solco dell’accordo che ha confermato il Salone Nautico Internazionale a Genova fino al 2034 nelle nuove aree che stanno vedendo la luce grazie al progetto del Waterfront di Levante”.