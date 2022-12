Con l’auto precipita giù nella scarpata: donna muore sul colpo

Savona. Per cause ancora da chiarire un’autovettura questa sera intorno alle 18 è volata giù da una scarpata a Cadibona, in via Fuscinasca. Purtroppo per la donna alla guida veicolo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sul colpo, nella violenza dell’impatto.

Partita la chiamata al 112, si sono subito mobilitati i soccorsi: sul luogo dell’incidente un’ambulanza della croce oro mare e l’automedica del 118. Oltre il personale medico e sanitario anche i vigili del fuoco – una squadra di Cairo Montenotte e una di Savona – sono intervenuti per estrarre la persona dall’abitacolo. Ma per lei non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni apprese, l’auto avrebbe compiuto un volo di quasi 60 metri prima di fermare la sua caduta. La vittima sarebbe una donna di circa 80 anni: stando ai primi rilievi, l’anziana avrebbe perso il controllo della vettura uscendo di strada in un tratto non coperto da guard rail. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.