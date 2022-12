Comunità di Sant’Egidio, Toti incontra i volontari che preparano pranzo di Natale per chi è in difficoltà

Genova. Visita del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, questa mattina, alla Comunità di Sant’Egidio a Genova, dove i volontari sono al lavoro per la preparazione del pranzo di Natale che domani, 25 dicembre, verrà offerto alle persone in difficoltà presso la Basilica dell’Annunziata.

Ad accogliere Toti il responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Liguria Andrea Chiappori e alcuni volontari.

“Dal 1982 il pranzo del 25 dicembre della Comunità di Sant’Egidio è una tradizione che non si è mai fermata – afferma il presidente della Regione – per regalare un Natale più sereno alle persone meno fortunate. In questa Vigilia qui all’Annunziata i volontari sono già al lavoro per cucinare per le 400 persone che domani faranno qui il loro pranzo e per incartare i regali che verranno consegnati a tutti i commensali. A Genova i ragazzi dell’associazione organizzano in totale 20 pranzi per 5mila persone. A loro, alla Comunità di Sant’Egidio e a tutti i volontari del Terzo settore va il mio ringraziamento – conclude Toti – per il prezioso lavoro che fanno per dare una mano concreta a chi è in difficoltà, soprattutto durante le feste”.