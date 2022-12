Comune di Genova e Amiu agli ‘Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori’ in Sicilia

Genova. L’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Genova Matteo Campora ha partecipato oggi ai lavori degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”, organizzati a Gela dalla Camera Forense Ambientale in collaborazione con il Commissario Unico di Governo alla bonifica delle discariche abusive, Assoil School e Remtech Expo. Insieme a lui anche il presidente Amiu Giovanni Battista Raggi.

Ambiente, sviluppo economico e transizione ecologica sono stati gli argomenti di questa prima giornata e – in particolare – l’attenzione si è focalizzata sulle tematiche inerenti la bonifica dei siti contaminati. Protagonisti del confronto sono stati rappresentanti delle comunità locali, stakeholder istituzionali, aziendali, enti di ricerca e professionisti del settore.

“Oggi è importante essere qui a Gela – commenta l’assessore Campora – perché vogliamo portare la nostra esperienza del Comune di Genova e di Amiu confrontandoci con gli esperti e i tecnici del settore che animeranno queste giornate. A Genova siamo stati in grado di riaprire la discarica di Scarpino nel 2018 in assoluta sicurezza con un impianto di biogas che produce energia, con il trattamento del percolato. Per questo motivo siamo molto sensibili a queste tematiche e consideriamo questo appuntamento davvero stimolante perché contribuisce a sensibilizzare e pianificare una crescita sostenibile ed equilibrata. Un appuntamento che come Comune ospiteremo il prossimo anno nella nostra città”.

“Amiu collabora da tempo con la struttura commissariale per le bonifiche del Generale Vadalà – sottolinea il presidente di Amiu Raggi –. La nostra attività non si limita infatti a igiene urbana e raccolta, ma abbraccia anche la gestione ambientale e impiantistica (Scarpino in primis) e le nostre competenze tecniche sono riconosciute come eccellenze a livello nazionale. Ma per migliorare ed essere sempre più efficienti non dobbiamo chiuderci su noi stessi, ma condividere esperienze, problemi e risposte con le più importanti e qualificate platee nazionali. Per questo siamo qui oggi e per questo siamo orgogliosi del fatto che la prossima edizione degli Stati Generali si terrà a Genova, dove cercheremo di essere protagonisti positivi”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una serie di appuntamenti dedicati al confronto, nazionale e internazionale, in materia di rigenerazione territoriale.