Comune di Genova, Concetta Orlando è confermata segretario generale

Genova. Dopo il congedo e trasferimento di Pasquale Criscuolo, nel settembre scorso, il posto da segretario generale del Comune di Genova si era reso vacante. Ma dopo la nomina a reggente per Gianluca Bisso, nell’ottobre scorso il sindaco aveva affidato l’incarico in via provvisoria a Concetta Orlando, già segretario generale della Città metropolitana, prima fino al 6 dicembre e poi con proroga fino al 15 gennaio 2023.

E’ delle ultime ore l’ordinanza firmata da Marco Bucci che individua la stessa Concetta Orlando, segretario generale iscritto nella fascia professionale A+ e in possesso dei requisiti necessari, come la candidata idonea a ricoprire l’incarico di segretario generale del Comune di Genova. La nomina effettiva avverrà una volta pervenuto il decreto di assegnazione da parte del ministero dell’Interno.

Concetta Orlando è Nata a Palmi (Reggio Calabria) il 12 maggio 1968 e si è laureata in giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università di Messina. Oltre vent’anni di carriera negli enti locali, iniziata come segretario comunale nel 1997 nel comune cuneese di Paesana e proseguita con lo stesso incarico presso i Comuni di Refreddo e Martiniana Po fino al 2004, e nel 2005 a Saluzzo.

Nel 2010 è approdata in Liguria, inizialmente a Lavagna dove ha ricoperto il ruolo di segretario e di direttore generale dal 15 marzo 2010 al 2014, quindi a Sanremo dall’agosto 2014 al 2017 ed infine a Chiavari fino al 2019. Nel gennaio 2020 si è insediata come segretario generale in Città Metropolitana a Genova.