Code di tir per calata Bettolo: la viabilità portuale a rischio ingorgo

Genova. Diverse criticità si stanno verificando in questi giorni per quanto riguarda la viabilità all’interno del porto di Genova, dove lunghe file di tir si stanno verificando a momenti alterni nella strada che collega calata Bettolo, Sech e calata Oli Minerali.

A segnalare il problema a Genova24 diversi lavoratori portuali che in questi giorni hanno più volte documentato le lunghe file di mezzi pesanti in attesa mentre di fatto occupano una corsia di marcia, obbligando il restante traffico veicolare a concentrarsi sulla rimanete corsia, creando quindi disagi e rallentamenti. Le situazioni peggiori si sarebbero verificate sopratutto in questi giorni in cui grandi navi porta container hanno iniziato a fare scalo a calata Bettolo.

Episodi ad oggi isolati ma che si starebbero riproponendo sempre con maggiore frequenza, col il crescendo dell’intensità delle attività del rinnovato scalo container. Il problema sta proprio nel fatto che per raggiungere le tre calate si utilizzano in parte gli stessi passaggi stradali, stretti tra i capannoni e le costruzioni portuali, come il palazzo Pietro Chiesa.

Una criticità che si manifesta soprattutto in caso di contemporaneità delle lavorazioni dei vari moli di cui sopra e che talvolta arriva a congestionare anche i varchi di accesso portuale. E se i traffici, come tutti auspichiamo, andranno a crescere, la situazione potrebbe diventare veramente complicata e a rischio collasso.