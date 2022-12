Classi al freddo, la preside della Daneo chiude la scuola per due giorni: impianto non funzionante

Genova. Niente riscaldamento per le classi e la dirigente della primaria Daneo, IC Maddalena Bertani, nel centro storico di Genova, è stata costretta a prendere una decisione estrema: chiudere la scuola. Così mentre a poche decine di metri in linea d’aria il consiglio comunale si svolgeva con una temperatura ben oltre i 19 gradi stabiliti per legge i tecnici del Comune accertavano la presenza di una perdita nell’impianto a servizio dell’istituto in via Della Concezione.

La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre ai genitori degli alunni e al personale scolastico con un provvedimento di sospensione dell’attività scolastica relativo, almeno, alle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre.

“Considerata la comunicazione ufficiale pervenuta nel pomeriggio di oggi dall’Ufficio calore del Comune di Genova, alla firma della responsabile ingegner Pagani, in cui si comunica che: è stata riscontrata la presenza di una perdita all’impianto di riscaldamento a servizio della scuola Daneo. Considerando che non è ancora stata individuata l’ubicazione della perdita e che la risoluzione del problema è tecnicamente molto complessa, l’impianto di riscaldamento non sarà funzionante sicuramente per le prossime giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022”.

“Non potendo garantire agli utenti le normali o minime condizioni di confort per la giornata scolastica, anche in considerazione del clima rigido esterno – si legge ancora nella comunicazione – la dirigenza dispone la sospensione delle attività didattiche per tutti gli alunni e il personale frequentante la Scuola Daneo il giorno mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022, salvo diverse comunicazioni da parte dell’ente preposto che rendessero agibile la scuola anticipatamente. Sarete prontamente informati degli sviluppi”.

La Daneo è l’ennesima scuola genovese dove nelle ultime settimane si stanno vivendo problemi legati alla scarsa efficienza degli impianti di riscaldamento. Solo per citare le scuole elementari, nei giorni scorsi, alle primarie Foglietta e Pezzani, a Sestri Ponente, i genitori avevano deciso di tenere i bambini a casa per via di temperature interne tra i 13 e i 15 gradi.

Questa volta la decisione è stata presa dalla stessa dirigente e, se da una parte creerà non pochi problemi organizzativi per i genitori che dovranno gestire, dall’altra sono state le stesse famiglie a fare pressione affinché il tema fosse affrontato in maniera forte. Sicuramente la chiusura della scuola farà rumore e farà discutere.

Intanto la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi annuncia che questo giovedì in commissione porterà la questione freddo all’attenzione dell’assessore ai Servizi scolastici Marta Brusoni. Nei giorni scorsi il Comune ha annunciato che nel 2023 partiranno lavori agli impianti di riscaldamento in una trentina di scuole e che prossimamente scatterà una ricognizione delle caldaie dei vari istituti scolastici.