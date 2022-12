Chiusure autostradali: “Violentati e condannati a sopportare l’incapacità e la mancanza di rispetto”

Egregio direttore.

La Liguria non ha strade di comunicazione.

Solo la Aurelia tracciata durante l’impero Romano è rimasta tale e quale. E le autostrade A12 A10

Che la società chiude tratti di continuo indiscriminatamente e informando malissimo. Deviando il traffico sulla AURELIA strada di circa 1900 anni.

Chiudendo tratti della A12 dalle ore 22:00 alle 06:00.

Invece di chiudere l’autostrada solo una carreggiata e fare lo scambio di carreggiata. Evitando di passare dall Aurelia.

Siamo in tanti ma tanti che lavoriamo lontano da casa e paghiamo un servizio scarso, come questo. Obbligandoci a percorrere chilometri in condizioni di insicurezza.

Noi che facciamo turni o che iniziamo presto al mattino o finiamo tardi la sera perché dobbiamo subire questo disservizio pur pagando profumatamente quando funziona?

Fossimo in Lazio, Lombardia o Emilia Romagna o Veneto dove hanno diverse strade alternative e non solo una strada imperiale Romana che ci allunga di ore il nostro tragitto per andare o tornare dal lavoro.

Anche con disservizi di mancata comunicazione e connessione in tempo reale con i sistemi di navigazione odierni? Romani che scrivono su i cartelli luminoso informazioni errate o confuse. Dovuto all’incapacità intellettuale e lignoranza di come si interconnettono le A7/A10/A12

Ne quante siano e come si raggiungano le uscite ed entrate di Genova. Insomma siamo violentati e condannati a sopportare l’incapacità e la mancanza di rispetto a noi cittadini liguri e no residenti nella nostra regione Liguria.

Massimo Garibotto