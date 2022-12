Chiusi corso Dogali e Carbonara per olio su strada: traffico in tilt in tutto il centro

Genova. La polizia locale ha chiuso al traffico parti di corso Dogali e di corso Carbonara a causa della presenza di sostanze oleose sull’asfalto che al momento ne compromettono la sicurezza viaria. La chiusura sta creando enormi disagi per la viabilità del centro città: pioggia, orario di rientro serale, compere natalizie e deviazioni in pochi minuti hanno mandato in tilt il traffico.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, la sostanza oleosa si è sparsa sulla carreggiata a seguito di un incidente stradale di cui al momento non si hanno dettagli più precisi. Non ci sarebbero però feriti gravi.

Le ripercussioni sul traffico si stanno verificando soprattutto nella zona compresa dall’Annunziata, Castelletto, piazza Corvetto e piazza Manin.