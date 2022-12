Chiavari, passo avanti verso la realizzazione del polo scolastico in Colmata Mare

Chiavari. “Il nuovo polo scolastico di Colmata mare garantirà ai ragazzi del comprensorio spazi moderni e funzionali dove studiare, riducendo così sia il frazionamento delle sedi degli istituti secondari superiori sia le locazioni passive a carico di Città Metropolitana di Genova. Proprio ieri il Consiglio Metropolitano ha approvato l’atto di indirizzo per l’adozione di un accordo di programma volto alla realizzazione del progetto per 70 classi, dimensionato sulla base del piano dell’offerta formativa”.

Lo afferma Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale e vicesindaco metropolitano, insieme al consigliere Laura Repetto, e al dirigente del settore scolastico.

“Stiamo lavorando per portare avanti l’iter. Si tratta di un grande risultato ottenuto per la nostra città, ma ancora di più per tutto il Tigullio”.

“Definiremo con Città Metropolitana un programma complessivo d’intervento per arrivare alla fase di progettazione – aggiunge il sindaco Messuti – L’area che mettiamo a disposizione è unica, facilmente accessibile, vicina alla stazione ferroviaria e alle fermate del trasporto locale e servita da percorsi ciclabili. Una volta portata a termine la riqualificazione del fronte mare, a seguito della costruzione del depuratore nell’area di Colmata, il polo scolastico sarà inserito in un contesto di rigenerazione urbana a 360° ”.