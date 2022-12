Chiavari, il Comune deve risarcire archeologa per cartello offensivo dopo ritrovamento di alcuni reperti

Chiavari. Polemica politica a Chiavari per un “cartello offensivo da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di una funzionaria della Soprintendenza che aveva bloccato lavori nel sottosuolo a causa del ritrovamento di un muro di rilievo storico-acheologico”. I fatti risalgono al 2018, quando i lavori di manutenzione del sottosuolo vengono fermati dal ritrovamento di un muro di rilevanza archeologica. Il cantiere rallenta, i cittadini si lamentano: per questo motivo sulle transenne comparirà un cartello in cui vengono rivelati i dati sensibili della funzionaria, su cui ricadrà “l’ira del popolo”

Il caso è stato sollevato in consiglio comunale dal consigliere di minoranza Nicola Orecchia che mette in evidenza come “il Comune sia stato condannato dal Tribunale di Genova a risarcire la funzionaria oltre a rifondere le spese legali, con il risultato che la vicenda, in attesa del giudizio di appello, ad oggi potrà già costare alle casse comunali quasi 40mila euro”.

In consiglio comunale la maggioranza ha approvato la variazione d’urgenza al bilancio per garantire la copertura finanziaria del risarcimento dei danni. Il cartello incriminato era stato affisso nel 2018 nel giorno del mercato infrasettimanale cittadino nel centro storico di Chiavari e nel 2022 è stato giudicato con sentenza dal Tribunale di Genova “ingiustificatamente offensivo della competenza e della professionalità dell’archeologa”.

“Non è giusto che debbano esser i cittadni chiavaresi a dover pagare – aggiunge Orecchia – Oltrettutto l’autore ancora oggi non ha il coraggio di venire allo scoperto per assumersi la responsabilità, visto che il cartello è firmato anonimamente l’amministrazione comunale, che comunque non lo ha disconosciuto”