Cessione Sampdoria, Merlynyl Partners fuori dai giochi: offerta ritirata

Genova. Sampdoria e Merlynyl Partners, un matrimonio che “non s’ha da fare”, almeno per il momento. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, il fondo di investimenti inglese ha ritirato la sua offerta per l’acquisto del club blucerchiato.

Un passo indietro quindi per il fondo presieduto dal banchiere italiano Alessandro Barnaba, prima disposto ad investire 50 milioni, in due tranche (una da 30 e una da 20), per dare ossigeno alle casse del club ed evitare la bancarotta.

Entro il 28 dicembre, riporta Ansa, sarebbe dovuto avvenire l’abbattimento del capitale sociale richiesto da Merlynyl Partners, così poi da proseguire il 5 gennaio, quando era prevista l’assemblea degli azionisti, con la seconda fase dell’operazione. Questo passaggio però non è avvenuto e quindi il fondo è ora fuori dai giochi. Non si esclude, però, che nei prossimi mesi possano esserci degli sviluppi.