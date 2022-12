Certosa, martedì il presidio dei genitori e dei bambini per chiedere i lavori di ristrutturazione nella scuola Ariosto

Genova. I genitori dei bambini dell’elementare Ariosto a Certosa hanno deciso di protestare insieme ai loro figli, martedì prossimo, 6 dicembre, alle 7,30 di mattina, davanti alla scuola per chiedere interventi di ristrutturazione non più rinviabili all’edificio che ospita l’istituto. Alla protesta ha aderito anche il comitato Liberi cittadini di Certosa. “Bucci ascoltaci, aule inagibili, giardino cantiere, ingresso interdetto” le scritte su alcuni degli striscioni che i manifestanti mostreranno martedì.

Nei giorni scorsi i genitori hanno già sollevato la questione e chiesto un intervento al Comune, competente della manutenzione delle scuole pubbliche fino alle secondarie di primo grado, ma senza avere risposte.

I problemi sono diversi, spiegano i genitori: “L’ultimo piano della scuola è totalmente inagibile, l’acqua è scesa fino al primo piano, rendendo inutilizzabile un’intera colonna di aule, otto in tutto. Il controsoffitto dell’ultimo piano, lavoro effettuato nel 2020, cade ovunque a pezzi e il senso di abbandono è lampante”.

Non solo, “l’ascensore funziona a intermittenza e la scuola si trova al centro del cantiere per il prolungamento della metropolitana, che impegna il cortile impedendone per lunghissimi periodi l’utilizzo”.

“Nel luglio 2021 il Comune di Genova confermava la necessità di procedere con i lavori di ripristino della copertura del tetto della scuola Ariosto a causa delle forti infiltrazioni. Da allora la situazione della scuola è andata rapidamente degradando e a oggi, a fine 2022, non solo nessun lavoro e stato avviato ma neppure previsto, la scuola non può più aspettare”, attaccano i genitori insieme al comitato Liberi Cittadini di Certosa.

“La nostra scuola per tutto quello che ha vissuto e sta vivendo in questi anni dovrebbe essere al centro dei pensieri dell’amministrazione comunale eppure i lavori non sono mai partiti, ma pare non siano neppure stati previsti nel 2021-2022 – si legge nel volantino che prepara la protesta – moltissime sono state le richieste e i solleciti inviati dalla scuola e dal comitato dei genitori ma non abbiamo mai avuto risposte”.

Genitori e bambini si danno quindi appuntamento per martedì mattina, 6 dicembre, alle 7.30 per chiedere al Comune

“di trovare immediatamente la copertura finanziaria per i lavori, di avviare rapidamente i lavori per ripristinare e mettere in sicurezza la scuola, i bambini e il personale scolastico e chiedono di rimuovere le barriere architettoniche”.