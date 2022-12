Certosa, doppio albero di Natale: domenica addobbo, accensione e festa per i bambini del quartiere

DOMENICA 11 DICEMBRE, ACCENSIONE ALBERO IN RADURA DELLA MEMORIA E ALLA PISCINA FOLTZER (RADURA DELLA MEMORIA, 17 – 17.30 PISCINA FOLTZER)

Genova. Domani, domenica 11 dicembre, è il momento della celebrazione del “Natale in Radura 2022”. Sarà addobbato e acceso l’albero di Natale donato dal Comune di Masone e montato da Aster e illuminato dall’impresa specializzata in luminarie Verdina.

Una giovane esponente della famiglia, Camilla Scabini, era rimasta ferita nel crollo di Ponte Morandi. L’albero sarà ospitato proprio nella piazza dedicata alle vittime del disastro, tra Certosa e Sampierdarena.

Ad aprire il pomeriggio l’arrivo della carovana “Noi per voi”, da Masone che metteranno in posa 43 alberelli di abete, uno per ogni vittima della tragedia del crollo di ponte Morandi, intorno al cerchio della radura. Saranno i bambini di Masone a decorare i rami bassi dell’albero di sei metri della Radura. Seguirà il concerto dei Simon Dietzsche.

L’albero verrà illuminato alle 17, mentre l’arrivo della carovana è previsto per le 15.45.

Un altro albero all’altezza della piscina Foltzer, sempre a Certosa, sarà illuminato alle 17.45, anch’esso allestito in ricordo delle vittime del Ponte Morandi.

Saranno presenti l’assessore al Commercio, alle Pro Loco e alle Tradizioni Paola Bordilli, il sindaco di Masone Omar Missarelli, Maurizio Gregorini, cultural manager del Comune di Genova.

Sia in radura che alla piscina Foltzer saranno presenti alcuni dei parenti delle vittime.