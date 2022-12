Caro bollette, Coldiretti: “A novembre aumenti del 13,7%. Rincari pesano su famiglie e imprese in crisi”

Liguria. “Aziende e famiglie continuano ad essere vessate dall’aumento incontrollato delle bollette del gas. Fare i conti con i costi energetici fuori controllo sta diventando un’impresa: secondo le ultime stime pubblicate da Arera, la bolletta gas per le famiglie continua ad aumentare: dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all’andamento del mercato all’ingrosso italiano per la famiglia tipo (ancora in tutela), per i consumi del mese di novembre si registra una crescita del +13,7%”. Lo comunica, in una nota, Coldiretti Liguria.

“La spesa energetica ha un doppio effetto negativo – sottolineano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente e delegato confederale di Coldiretti Liguria – dal momento che riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese, particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno”. Il costo dell’energia si riflette, infatti, su tutta la filiera, e riguarda sia le attività agricole che la trasformazione e la distribuzione.

Secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea “la produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali, per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno”.