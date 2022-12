Carcere di Marassi, un detenuto di 26 anni muore in cella

Genova. Un ragazzo di 26 anni, rumeno, è morto questa notte nella sua cella nel carcere di Marassi. Il giovane era detenuto da agosto per furto aggravato ed era in attesa di una condanna definitiva. La morte sarebbe sopraggiunta per problemi medici, un infarto che non ha lasciato scampo al carcerato.

“Sarebbe un errore derubricare la morte a un decesso per malattia – attacca Fabio Pagani, del sindacato di polizia penitenziaria Uilpa – perché il problema è il contesto in cui è avvenuta, un carcere sovraffollato”.

A Marassi ci sono 675 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 450. “Chiediamo al ministro della Giustizia Nordio di venire a vedere le condizioni di Marassi e altresì di aprire un confronto immediato con le organizzazioni sindacali per passare dalle parole ai fatti e discutere compiutamente di riforme strutturali, organici, assunzioni ordinarie e straordinarie, strutture, infrastrutture, equipaggiamenti, strumentazione, organizzazione, suicidi, aggressioni e molto altro. Noi siamo pronti a fare la nostra parte fornendo il nostro contributo d’analisi e proposte”.