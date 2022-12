Capodanno, l’assessora Corso: “Usare i botti con buonsenso, non sia un incubo per gli animali”

Genova. “Perché sia una vera serata di festa, invito tutti i genovesi a usare il buonsenso nell’utilizzo dei classici botti di Capodanno nel rispetto degli animali di affezione, soprattutto cani e gatti che, com’è ormai noto, possono vivere come un trauma l’esplosione di materiale pirico”. Lo dichiara l’assessora comunale agli Animali Francesca Corso.

“Ricordo che Comune di Genova ha varato un‘ordinanza che vieta, dalle 19 di domani alle 7 del 1° gennaio, la detenzione e uso di ogni tipo di artificio pirotecnico, materiale esplodente in area pubblica e aperta al pubblico“, aggiunge Corso.

L’assessora genovese invita comunque, “oltre che al rispetto delle regole, ad avere una sensibilità particolare in queste festività perché i nostri amici a quattro zampe non vivano come un incubo i festeggiamenti per il nuovo anno e i giorni seguenti”.

Anche l’assessora regionale Simona Ferro ha lanciato un appello nelle scorse ore: “Il forte rumore dei petardi provoca stati di paura e angoscia nei nostri amici a quattro zampe alcune volte addirittura fatali per la loro vita. Credo sia possibile festeggiare con altro, godendosi una cena in compagnia, il classico countdown o un bel concerto come quello organizzato anche da Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova dopo due anni di stop forzato a causa del Covid. La salute degli animali che ci stanno attorno va messa davanti al mero divertimento di pochi istanti”.