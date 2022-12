Capodanno al Teatro della Tosse: festa in musica, brindisi e danze con Knock on wood

Genova. Sarà un capodanno all’insegna della musica e delle danze quello proposto dal Teatro della Tosse di Genova. Il 31 dicembre dalle 22 nella sala Aldo Trionfo Knock on wood – Il capodanno che porta fortuna.

Un grande live in cui, tra palco e platea, artisti e spettatori giocheranno insieme confrontando i propri riti scaramantici, in compagnia del groove inconfondibile di The Zena Soul Syndicate, il collettivo di musicisti che affonda le proprie radici nella black music, nel soul e nel funky anni Sessanta e Settanta.

Padroni di casa Lisa Galantini e Pietro Fabbri, insieme con Alessandro Bergallo e Mariana Moccia.

C’è chi tocca ferro, chi fa gli scongiuri, chi indossa qualcosa di rosso, chi mangia acini d’uva allo scoccare della mezzanotte, varrà tutto per cercarla questa fortuna, trascorrendo l’ultima sera dell’anno insieme, ben vestiti e pronti per ballare in sala, dopo il brindisi di rito.

Sarà difficile restare incollati alle poltrone.

Regia e testi di Emanuele Conte. Collaborazione ai testi Alessandro Bergallo, Amedeo Romeo. Con Alessandro Bergallo, Pietro Fabbri, Lisa Galantini, Marianna Moccia e The Zena Soul Syndicate (guest Deborah Falanga): Fabio Canobbio voce e host, Dede batteria, Massimo Ciaccio basso, Fausto Clavarino chitarra, Andrea Antolini pianoforte hammond, Pierrette Berentzen capocoro, Sabrina Fanfani, Lina Di Giacomo e Monica Vallerino coro, Raphael Belziti sax tenore, Lorenzo Bonora trombone, Roberto Corio sax contralto, Roberto Spartaco Moretti sax baritono, Massimo Rapetti tromba, Laura Giovannetti percussioni, direzione d’orchestra FedeBasso.

Biglietti: 40 euro, ragazzi fino ai 14 anni 20 euro, con il biglietto del concerto The Zena Soul Syndicate del 30 dicembre 20 euro.

La biglietteria di piazza Negri sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15. Biglietteria Teatro del Ponente (piazza Odicini): chiusa dal 27 dicembre al 5 gennaio, riapertura il 10 gennaio 2023.