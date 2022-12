Capodanno, a Genova notte di San Silvestro culturale: mostre aperte fino alle 2

Genova. Il Capodanno? Lo passo a Palazzo Ducale. Il 31 dicembre le mostre Rubens a Genova e Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo saranno aperte eccezionalmente al pubblico fino alle 2 (ultimo ingresso ore 1).

Inoltre, per la Notte di San Silvestro sono previste due offerte proposte da Mentelocale Bistro: un pacchetto apericena + presentazione con visita mostra + brindisi e un’altra proposta che comprende la visita mostra e brindisi. Per la visita e la presentazione delle due rassegne – (info: 348 5119353); presentazione e visita alle mostre + brindisi nel cortile maggiore (info: 333 1864479). Acquisti online su happyticket.it

Altra notizia è la proroga dell’apertura della mostra Rubens a Genova fino a domenica 5 febbraio. I genovesi e i turisti presenti in città avranno quindi due settimane in più per visitare la straordinaria esposizione che racconta la grandezza di Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città. La mostra è prodotta dal Comune di Genova con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ed Electa, e nasce in occasione del quarto centenario della pubblicazione ad Anversa del celebre volume di Pietro Paolo Rubens, Palazzi di Genova (1622). La curatela è di Nils Büttner e di Anna Orlando.

La mostra Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo svela i segreti e il lavoro dietro ai celebri capolavori dell’animazione. L’esposizione presenta preziose opere originali, provenienti dagli Archivi Disney, di immortali film tra cui Hercules, e La Sirenetta, fino al più recente film d’animazione Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

Si ricorda che tutte le mostre sono regolarmente aperte al pubblico durante le feste.

Questi gli orari a partire dal 27 dicembre:

– Rubens a Genova: tutti i giorni feriali non festivi la mostra sarà aperta dalle ore 9 alle 19

– Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo: la mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 19

– Sabine Weiss. La poesia dell’istante: la mostra è aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10 alle 19