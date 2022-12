Capodanno a Genova, niente botti e bevande in vetro: ecco tutti i divieti e la “zona rossa”

Genova. Niente botti, niente bottiglie, niente lattine e niente spray al peperoncino per i concerti in piazza. Il Comune di Genova ha varato l‘ordinanza coi divieti di Capodanno, una serie di misure per garantire la sicurezza non solo nella notte di San Silvestro, ma anche durante gli eventi che prenderanno il via stasera col concerto di Cristina D’Avena al Porto Antico. Per chi trasgredisce sono previste sanzioni fino a 500 euro oltre al sequestro del materiale vietato. Nell’ultima notte del 2022 sarà tuttavia sospesa l’ordinanza anti-alcol normalmente valida in tutta Genova a partire da mezzanotte.

Anche quest’anno, in occasione del maxi evento del 31 dicembre, sarà istituita una “zona rossa” intorno a piazza De Ferrari con l’istituzione di divieti specifici. L’area sarà compresa tra via Vernazza, via XX Settembre, via Dante, via Petrarca, via Boetto, salita del Fondaco, vico San Matteo, vico Falamonica, via alla Cassa di Risparmio, via XXV Aprile (incrocio via Roma) e piazza Labò.

Nei vari punti di accesso ci sarà personale della protezione civile addetto al filtraggio per impedire l’ingresso con oggetti pericolosi. Non ci sarà un vero e proprio “numero chiuso”: la capienza stimata è di 30mila persone, ma superata la soglia massima di affollamento bisognerà aspettare che la gente defluisca.

Petardi e fuochi d’artificio

Dalle 19.00 del 31 dicembre fino alle 7.00 del 1° gennaio saranno vietati in tutta la città “la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico o materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico”. Dunque i “botti” saranno consentiti solo all’interno di proprietà private. Una misura volta a evitare “situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “per l’integrità fisica degli animali”.

Bevande

Dalle 19.30 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° dicembre saranno vietate in tutta la città la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico. Rimarrà possibile consumare all’interno dei locali e nei dehors. Il divieto di vendita scatterà già dalle 19.00. Saranno consentite la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie o contenitori di plastica e cartone senza tappo.

Alcol

A Capodanno non sarà valida l’ordinanza anti-alcol: il Comune ha prorogato le disposizioni in vigore a partire dal 2 gennaio, escludendo perciò la notte di San Silvestro. Via libera dunque al consumo di alcolici anche in strada, purché non siano contenuti in recipienti di vetro o metallici.

Concerti al Porto Antico e De Ferrari

Per le due serate del Tricapodanno (29-30 dicembre) al Porto Antico e per il “concertone” finale in piazza De Ferrari il 31 dicembre scatteranno gli stessi divieti, validi fino alle 7.00 del giorno successivo: dalle 19.00 niente materiale pirotecnico o esplodente, dalle 18.30 stop alla vendita di bevande in vetro o metallo, dalle 19.00 proibite anche la somministrazione, la detenzione e il consumo (a eccezione di locali e dehors). Vietati anche gli spray al peperoncino che dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso i punti di raccolta accanto alla biglietteria dell’Acquario e in via XX Settembre.

Sulla questione “botti” anche l’invito dell’assessore regionale alla Tutela degli animali d’affezione Simona Ferro: “Credo sia possibile festeggiare con altro, godendosi una cena in compagnia, il classico countdown o un bel concerto come quello organizzato anche da Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova dopo due anni di stop forzato a causa del covid-19. La salute degli animali che ci stanno attorno va messa davanti al mero divertimento di pochi istanti”.