Capodanno a Genova: il programma della serata, i divieti in vigore, come muoversi in città

Genova. Tutto pronto per il grande evento di Capodanno a Genova. In piazza De Ferrari va in scena il “concertone“, in diretta su Canale 5 a partire dalle 20.45 con la conduzione di Federica Panicucci. Mediaset prevede picchi di 4 milioni di telespettatori, oltre alle migliaia di genovesi e turisti attesi in piazza. Unica incognita il meteo, con la serata a rischio pioggia.

Diverse le misure di sicurezza adottate dal Comune: niente botti, niente bevande in vetro e metallo, niente spray al peperoncino. Per favorire l’accesso al centro è previsto un potenziamento dei mezzi pubblici con metropolitana aperta tutta la notte. Ma la festa è anche nel resto della città e in riviera dove sono previsti diversi eventi

Sul palco di piazza De Ferrari Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti. E, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo. Il concerto del 31 dicembre potrà essere seguito anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Nei musei di Strada Nuova saranno possibili visite guidate a partire dalle 18.30, a palazzo Tursi, nell’atrio, musica elettronica con Liguria Transatlantica dalle 21.30 alle 00.30, mentre nel salone di rappresentanza, il quartetto d’archi Alter Echo, da mezzanotte e mezza in poi.

I divieti in vigore

Anche quest’anno è stata istituita una “zona rossa” intorno a piazza De Ferrari con l’istituzione di divieti specifici. L’area sarà compresa tra via Vernazza, via XX Settembre, via Dante, via Petrarca, via Boetto, salita del Fondaco, vico San Matteo, vico Falamonica, via alla Cassa di Risparmio, via XXV Aprile (incrocio via Roma) e piazza Labò.

Nei vari punti di accesso ci sarà personale della protezione civile addetto al filtraggio per impedire l’ingresso con oggetti pericolosi. Non ci sarà un vero e proprio “numero chiuso”: la capienza stimata è di 30mila persone, ma superata la soglia massima di affollamento bisognerà aspettare che la gente defluisca. Vietati gli spray al peperoncino che dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta in via XX Settembre.

Dalle 19.00 del 31 dicembre fino alle 7.00 del 1° gennaio vietati in tutta la città “la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico o materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico”. Dunque i “botti” saranno consentiti solo all’interno di proprietà private. Una misura volta a evitare “situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “per l’integrità fisica degli animali”.

Dalle 19.30 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° dicembre vietate in tutta la città la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico. Rimarrà possibile consumare all’interno dei locali e nei dehors. Il divieto di vendita scatterà già dalle 19.00. Saranno consentite la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie o contenitori di plastica e cartone senza tappo.

Non è valida l’ordinanza anti-alcol: il Comune ha prorogato le disposizioni in vigore a partire dal 2 gennaio, escludendo perciò la notte di San Silvestro. Via libera dunque al consumo di alcolici anche in strada, purché non siano contenuti in recipienti di vetro o metallici.

Il trasporto pubblico

La metropolitana è aperta senza interruzioni per tutta la notte ed è gratuita dalle 22.00 fino alle 7.00 del 1° gennaio. Istituiti servizi bus speciali che collegheranno via Ceccardi alle principali direttrici cittadine (Levante, Ponente, Valbisagno e Valpolcevera) con corse fino alle 4.00. Potenziate le linee serali 603, 604, 640, 656 e 680. Eccezionalmente l’ascensore di Castelletto Levante rimane aperto fino alle 2.30.

Ma attenzione: per ragioni di sicurezza la stazione della metropolitana a De Ferrari rimane chiusa dalle 18.00 fino all’1.30. La sotterranea fa comunque servizio per tutta la tratta da Brin a Brignole saltando la fermata.

Per quanto riguarda la viabilità sono molte le chiusure al traffico nella zona centrale e per questo l’invito è quello a privilegiare i mezzi pubblici.

Capodanno in riviera

A Santa Margherita Ligure il congedo dal 2022 e il saluto all’arrivo del 2023 si vivranno al ritrovato Santa Claus Village dei Giardini a mare. Appuntamento fin dalle ore 18:00 per il Capodanno dei piccoli, dalle 22.00 Happy Music e, alle 23:00, musica dal vivo con i Timeless. Allo scoccare della mezzanotte immancabile brindisi di Capodanno e dj set.