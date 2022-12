Capodanno a Genova, come cambia la viabilità in centro: chiusure e divieti di sosta

Genova. Rivoluzione del traffico in centro a Genova in vista della serata di Capodanno che vedrà il pubblico delle grandi occasioni per il “concertone” in piazza De Ferrari in diretta su Canale 5. Dopo la lista dei divieti ufficializzata oggi dal Comune (dai botti alle bevande fino allo spray urticante) ecco come cambierà la viabilità nell’area più nevralgica della città.

Già da venerdì 30 settembre scatta il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Meucci e via di Porta Soprana (tra via Meucci e via Petrarca). Dalle 14.00 verrà chiusa al traffico via Petrarca. Contestualmente in via Meucci e in via Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione disciplinato da agenti o semafori per consentire l’accesso veicolare al centro storico.

Piazza De Ferrari sarà chiusa al traffico, compresi i mezzi pubblici, a partire dalle 14.00 di sabato 31 dicembre. Alla stessa ora sarà istituito il divieto di circolazione anche in via Dante (eccetto gli aventi diritto per il transito verso il centro storico e deroghe concesse dalla polizia locale), via Ettore Vernazza e largo Fucine, mentre via Petrarca sarà già chiusa dal giorno precedente. In via dei Cebà la chiusura partirà dalle 7.00

La chiusura al traffico scatterà invece alle 17.00 in piazza Fontane Marose, via Roma, via XXV Aprile, via XX Settembre (nel tratto tra via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari). Di seguito le altre misure strada per strada, valide a partire dal 31 dicembre salvo diversa indicazione:

Via Petrarca: divieto di sosta e fermata con rimozione forzata

Via D’Annunzio presso civico 1: divieto sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti nel settore di sosta riservato ai veicoli merci e contestuale istituzione di un settore riservato allo stazionamento dei taxi

Via Dante: istituito dalle ore 7.00 il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli afferenti alla manifestazione

Via Interiano: doppio senso di marcia al fine di consentire l’accesso e l’uscita dalla Ztl settore 5

Via Ceccardi: dalle ore 7.00 divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto veicoli del trasporto pubblico

Via dei Cebà: divieto di circolazione dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze

Via Morcento e via Carducci (tratto compreso tra via Ceccardi e via Morcento): divieto di circolazione e divieto sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 7.00. Contestualmente, nello stesso tratto di strada, la sosta è riservata ai veicoli in uso a persone invalide munite del contrassegno CUDE. Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della polizia locale, in base alle criticità che di volta in volta verranno evidenziate

Via Carducci (tratto compreso tra via Fieschi e via Ceccardi): divieto sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 7,00. Contestualmente nello stesso tratto di strada, la sosta è consentita ai taxi

Via Pinelli: divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 7.00

Via Ettore Vernazza (tratto compreso fra largo XII Ottobre e piazza De Ferrari): dalle ore 7.00 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via.

Largo Fucine dalle ore 7.00 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via.

Tutte le misure termineranno “a cessate esigenze”, indicativamente verso le 6.00 del mattino del 1° gennaio.

Come muoversi con i mezzi pubblici

Giovedì 29 e venerdì 30 dicembre

In occasione degli eventi del 29 e 30 dicembre in programma al Porto Antico, Amt intensifica il servizio delle linee bus 1, 9 e 13 prorogandole fino alle ore 2.30. I bus effettueranno capolinea come di consueto in piazza Caricamento e in via Turati, salvo eventuali diverse disposizioni che dovessero essere stabilite dalle forze dell’ordine. Qualora non sia possibile raggiungere Caricamento e Turati, i capolinea verranno spostati in via Gramsci, per le linee 1 e 9, e piazza Cavour per la linea 13. Il servizio verrà gestito dal personale di Amt presente sul posto in coordinamento con il centro operativo.

La metropolitana sarà in servizio fino alle 02.30; l’ultima corsa da Brignole per Brin sarà alle ore 2.30 e da Brin per Brignole alle ore 2.10.

Sabato 31 dicembre

Per la grande festa prevista la notte di San Silvestro in piazza De Ferrari, verrà intensificato il servizio bus sulle direttrici principali estendendolo fino alle ore 4.00 del mattino. I bus speciali partiranno da via Ceccardi diretti in Valpolcevera, Ponente, Valbisagno e Levante, salvo eventuali diverse disposizioni che dovessero essere stabilite dalle forze dell’ordine. In questo caso le linee speciali faranno capolinea in via Cadorna: dal lato mare partiranno le linee dirette a Ponente e in Valpolcevera e dal lato monte i bus per il Levante e la Valbisagno.

Saranno organizzate anche corse speciali bus da piazza Verdi per le principali linee collinari, con particolare riferimento alle linee 603, 604, 640, 656 e 680. Anche per la sera del 31 dicembre il servizio verrà gestito direttamente dal personale Amt presente sul territorio in coordinamento con il centro operativo.

La metropolitana effettuerà servizio non stop per tutta la notte. Dalle ore 18.00 alle ore 1.30 sarà chiusa la stazione metro di De Ferrari su provvedimento delle autorità competenti per ragioni di sicurezza. I treni effettueranno il normale servizio tra Brin e Brignole saltando la stazione di De Ferrari che verrà riaperta all’1.30. Per favorire gli spostamenti con il mezzo pubblico rispetto a quello privato, la metro sarà gratis dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle 7 del mattino del 1° gennaio.

L’ascensore di Castelletto Levante sarà aperto fino alle 2.30.