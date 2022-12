Caos ambulanze al Galliera, la Regione accusa i manager uscenti: “Ora bisogna cambiare passo”

Genova. Giornate di caos al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, con diverse ambulanze in coda in attesa di recuperare le barelle su cui i pazienti rimangono bloccati per ore in mancanza di letti. Un problema strutturale per il nosocomio di Carignano, che tuttavia in questi giorni di picco influenzale assume proporzioni ingestibili. E adesso, dopo le polemiche sollevate dall’opposizione, è la Regione stessa invocare un “cambio di passo“, attribuendo le responsabilità all’attuale management ormai sul punto di uscire di scena, visto che da gennaio Francesco Quaglia prenderà il posto del direttore generale Adriano Lagostena.

“Il carico di lavoro è insopportabile e il personale è allo stremo“, aveva rimarcato il sindacato Uil Fpl in una nota. “Non comprendiamo assolutamente con quale criterio vengano destinate le ambulanze, e a questo punto sorge spontaneo un dubbio – ha commentato Marco Vannucci, segretario generale della Uil Fpl Genova –. Prosegue il tiro al bersaglio sull’ospedale e di conseguenza il nostro scontro con una politica ormai nota che ci ha visto prima dichiarare lo stato di agitazione, con i conseguenti incontri con amministrazione, prefettura e Regione Liguria, poi indire un’assemblea permanente del personale e, in ultimo dichiarare uno sciopero che ha visto una partecipazione record, con più di 60 lavoratori precettati”.

“Vi è un problema specifico sull’ospedale Galliera – osserva il presidente Giovanni Toti -. Ieri abbiamo incontrato il nuovo direttore generale, Quaglia, che entrerà dal 2 gennaio. Le ambulanze in sosta sono rimaste ancora una volta, qualcosa che succede spesso al pronto soccorso del Galliera. Spero che la nuova direzione generale metta mano nel più breve tempo possibile a quello che è un problema che si reitera e manda a cascata in crisi altri pronto soccorso. È un ospedale che ha alcuni problemi di ristrutturazione non solo fisici ma di organizzazione interna, non a caso ha cambiato tutto il management: abbiamo chiesto di accelerare il più possibile”.

“Gli altri pronto soccorso hanno lavorato in maniera normale, se il Galliera lavorasse diversamente quello che abbiamo visto ieri non lo avremmo visto – interviene l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. La presenza dei flu point ha tolto 5-600 persone dai pronto soccorso, senza contare quello che hanno fatto i medici di famiglia. Certamente con un pronto soccorso di meno in città tutto diventa difficile: come in un gioco di vasi comunicanti, tutto si riverbera sugli altri ospedali. e anche San Martino, Villa Scassi e Voltri patiscono. Questo è un ospedale importante, però deve cambiare passo“.

“Mi auguro che al Galliera prevalga il senso di responsabilità – riprende Toti -. Ci sono stati errori seri nel passato a cui occorre dare rimedio: serve un pizzico di pazienza e lasciare che la nuova direzione generale si insedi, la Regione ci sarà e lo sosterrà in ogni modo possibile perché il Galliera è un pezzo importante e pregiato della nostra sanità ma deve tornare a lavorare a ritmi importanti e deve collaborare e far parte di un sistema sanitario regionale che non può fare a meno del Galliera, che però deve marciare a un ritmo diverso rispetto a oggi”.

E ai sindacati che chiedono di aumentare le risorse a disposizione, la Regione risponde che più di questo non si può fare. “Intanto i medici sono quelli che sono dappertutto perché le risorse mancano ovunque, non solo al Galliera – osserva Gratarola -. Il problema del turnover degli infermieri lo hanno avuto loro e gli altri, le graduatorie sono disponibili per loro e per gli altri. È un problema organizzativo di quell’ospedale che deve uscire da questa impasse che mette in difficoltà tutto il resto”.

“Anche stamattina i quotidiani nazionali titolano con gravissimi problemi della sanità in tutta Italia che derivano da un decennio di mancata programmazione, errori, abbandono della medicina territoriale, diminuzione di posti letto, Pil sotto la media dei Paesi europei quanto a investimenti – riflette Toti -. Queste decisioni sono state prese da tanti partiti, credo che se qualcuno dopo aver dato il cattivo esempio per molti anni come incapacità, desse magari qualche buon consiglio invece di continuare sulla strada dei cattivi esempi con critiche ingenerose al sistema, farebbe solamente un pezzettino del suo dovere.