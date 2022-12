Candia (Lista Sansa): “Canaline per il trasporto delle bici nelle nuove stazioni genovesi”

“A differenza di altre Regioni dove in tutte le nuove stazioni vengono installate canaline per il trasporto delle bici, in Liguria ad oggi non ne abbiamo nemmeno una, per questo abbiamo chiesto alla Regione di attivarsi da subito e in modo concreto“. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’interrogazione presentata durante il Consiglio regionale di oggi dalla consigliere della Lista Sansa, Selena Candia.

“In un’ottica di mobilità sempre più sostenibile e caratterizzata dall’intermodalità di mezzi come il treno e la bici, Regione Liguria ha il compito di attivarsi per favorire la diffusione di questi modo di spostarsi – sottolinea Candia -. Nello specifico dell’interrogazione che ho presentato, le canaline per le bici sono una soluzione facilmente attuabile ed economica che permetterebbe l’accesso, con facilità, alle biciclette nelle stazioni”.

La consigliera ha posto l’attenzione in particolare sulle nuove stazioni pronte a dicembre 2024: Aeroporto-Erzelli che di raggiungere sia il Cristoforo Colombo sia il parco tecnologico e la fermata di Cornigliano Est.

All’interrogazione della consigliera della Lista Sansa, l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori ha risposto ricordando il protocollo di intesa siglato con Rfi l’8 aprile scorso per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni con l’avvio di gruppi di lavoro per l’intermodalità del sistema ferroviario con il sistema del trasporto locale, la mobilità elettrica condivisa e la ciclabilità.

“Condividiamo il protocollo e tutti i progetti più futuribili – conclude Selena Candia – vogliamo però ricordare all’assessore che le canaline possono essere installate da subito in tutte le stazioni senza attendere gruppi di lavoro e progetti complessi“.